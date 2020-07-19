الأميرة بياتريس تتزوج بحضور الملكة إليزابيث بسرية تامة في قلعة وندسور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 01:43 صباحاً - بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا بتأجيل حفل زفافها الملكي الذي توقع أن يكون ملكياً وأسطورياً على غرار حفل زفاف شقيقتها الأميرة أوجيني،تزوجت أخيراً الأميرة بياتريس ،الإبنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة فيرغسون بحفل زفاف عائلي في سرية تامة في قلعة وندسور الملكية ،حيث تقيم جدتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "94 عاماً" وزوجها دوق أدنبرة الأمير فيليب "99 عاماً" فترة الحجر المنزلي كاملة منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا في شهر آذار- مارس الماضي.

وتزوجت الأميرة البريطانية بياتريس من خطيبها رجل العقارات الإيطالي إدواردو مابيللي موزي ،أمس الجمعة 17 تموز-يوليو 2020 الجاري ،لتصبح الأميرة بياتريس هي الحفيدة السادسة من بين أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية الذين حضرت وشاركت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب حفل زفافهم.

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وتبادلت الأميرة بياتريس" 31 عاما" النذور أمس الجمعة، مع عريسها رجل الأعمال الإيطالي العقاري إدواردو موزي في الكنيسة الملكية، في محيط منزل والديها في رويال فيدج.

وكان والدها الأمير أندرو أول أفراد العائلة المالكة الذي شوهد في صباح حفل الزفاف التالي اليوم السبت يقود سيارته،وهو كئيب الوجه،بعد مرور ساعات قليلة على حضوره حفل زفاف ابنته الكبرى بياتريس.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،قلصت الأميرة بياتريس عدد المدعوين المحظوظين إلى حفل زفافها،ليقتصر على 20 شخصاً فقط من عائلتها وعائلة عريسها،التزاماً منها بإجراءات بلادها الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي أجبرها على إلغاء حفل زفافها الملكي الفخم الذي كان مقرراً إقامته بشهر مايو- أيار الماضي في لندن.



حضور حفل الزفاف



وبالطبع كان على رأس المدعوين لحفل الزفاف الملكي الخاص السري: الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب،ووالدا العروس الأميرة بياتريس،الأمير أندرو ،وزوجته السابقة وصديقته حالياَ دوقة يورك سارة فيرغسون،وشقيقتها الصغرى الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروكبانك،ووالدا العريس: نيكي شالي وأليكس مابيللي موزي،المطلقين قد حضرا،ويعتقد أن زوج والدة العريس نيكي الجديد ديفيد ويليامز قد رافقها أيضاً إلى حفل الزفاف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أن العروس الأميرة بياتريس ارتدت نفس فستان الزفاف الذي اختارت ارتداءه بحفل زفافها المؤجل في مايو- أيار الماضي.

وتوقع أن يكون الزفاف تم بأسلوب كلاسيكي إنكليزي كما هو سائد في كافة حفلات أفراد العائلة المالكة البريطانية.