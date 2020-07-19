جيجي حديد سعيدة بطفلتها المنتظرة وتنشر صوراً لحملها للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 01:43 صباحاً - في مقابلات سابقة لها عبرت عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل جيجي حديد عن سعادتها بحملها الأول من حبيبها الفنان زين مالك،لكنها لأول مرة عبرت عن هذه السعادة عملياً من خلال كشفها لأول مرة عن بطنها المنتفخ بشكل بارز للعيان،وتم ذلك بعد مرور مايقارب الشهرين على إعلانها عن حملها الأول من حبيبها المغني الشاب زين مالك.



وظهرت التوب موديل العالمية الحسناء جيجي حديد يوم الأربعاء 15 تموز-يوليو 2020 الجاري عبر بث مباشر من خلال حساب خاص لها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ببطنها المُنتفخ أمام 55 مليون و200 ألف مُتابع ومتابعة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" وأيضاً على الملايين عبر مواقع إعلامية كثيرة ،مما جعل متابعيها يدركون إنها سعيدة جداً بحملها الأول ،وسعيدة بطفلتها الأولى من زين مالك،على عكس شائعات قالت إنها تحاول إخفاء نتوء بطنها جراء الحمل.

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وارتدت جيجي خلال مقطع الفيديو الذي بثته شخصياً، زي حمل واسع على شكل كاروهات باللونين الأخضر والأبيض، اختارته من علامة Holiday The Label بتوقيع المصممة "إيما مولهولاند"، وصل سعره إلى 157 دولاراً أميركياً فقط.

وقالت جيجي حديد خلال بثها المباشر: إنها لم تكشف عن حملها في الأماكن العامة لأنه ليس أهم حدث في العالم، ولأنها تريد التركيز على قضية فيروس كورونا ، لكنها ستظهره في النهاية لمعجبيها، من خلال انتظامها على التقاط العديد من الصور لحملها طِوال الوقت .

وأضافت :"ألتقط الكثير من الصور لبطني وأرسلها إلى أصدقائي وعائلتي، وكان من المثير حقاً أن أحاول توثيقها، لأن الناس يقولون لي ألّا أفوتها".



وأقامت جيجي حديد "25 عاماً" و حبيبها ووالد طفلها المنتظر زين مالك "27 عاماً" فترة العزل المنزلي والإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا في مزرعة خاصة بريف بنسلفانيا ،اشتراها زين مالك بنصيحة من والدة بيلا ،ومن المتوقع ولادة طفلتهما الأنثى في شهر سبتمبر القادم.