القومي للأطفال يستأنف نشاطه بـ "القطط" ثاني أيام العيد

يستأنف المسرح القومي للأطفال التابع للبيت الفني للمسرح، نشاطه من جديد بعرض المسرحية الغنائية الاستعراضية "القطط"، اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح عبد المنعم مدبولي، وذلك بعد توقف 4 أشهر بسبب جائحة وذلك بعد توقف 4 أشهر بسبب جائحة كورونا "القطط"عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي للكبار والأطفال من إنتاج المسرح القومي للأطفال، ويتناول العرض من خلال أحداثه فكرة الاختلاف وقبول الآخر، من بطولة الفنانة رندا قطب، وجلال عثمان، وائل إبراهيم، سيد جبر،محمود حسن، وديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، استعراضات مصطفى حجاج، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وإخراج صفوت صبحي. العرض من خلال أحداثه فكرة الاختلاف وقبول الآخر، من بطولة الفنانة رندا قطب، وجلال عثمان، وائل إبراهيم، سيد جبر،محمود حسن، وديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، استعراضات مصطفى حجاج، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وإخراج صفوت صبحي.

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