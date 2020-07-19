العالمي ويل سميث يحيي ذكرى ميلاد المناضل نيلسون مانديلا

أحيا الفنان العالمى ويل سميث، اليوم السبت، ذكرى ميلاد المناضل الراحل نيلسون مانديلا، والذى يوافق 18 يوليو، وذلك من خلال صورة قديمة نشرها جمعته بالراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "سميث" على الصورة:" عندما قابلت نيلسون مانديلا لأول مرة ، اندلعت الدموع، وهو من أعظمالأبطال في حياتي، لقد ألهمنى ! قلت له أنني أريد ترك وظيفتي أردت أن أتبعه وأخرج إلى الشوارع ".
وأضاف: "إبتسم وقال: لا عليك أن تفهم قوة ما تفعله، يجب أن تفهم الأمل الذي يزرعه الفن الذي تصنعه، قاللي أنه لن يفرض علي .. عيد ميلاد سعيد ماديبا! ".
ويحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الأفريقى المناضل نيلسون مانديلا، وذلك فى 18 يوليو من عام 1918، والذى يعد أشهر سجين سياسى فى العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993، وأطلق عليه عند ولادته اسم روليهلالا مانديلا، ويعنى فى اللغة العربية سحب فرع من الشجرة، أو (المشاكس) حسب اللغة العامية فى منطقته.
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