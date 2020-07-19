تصدرت الفنانة الشابة منه فضالي محرك البحث جوجل بالممكلة العربية السعودية عقب نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، وهي ترتدي "تيشيرت" باللون الأبيض، موجهة رسالة تحمل في طياتها طاقة إيجابية لمتابعيها والتي نالت استحسان الكثيرون، الأمر الذي تسبب في زيادة البحث عنها. نالت استحسان الكثيرون، الأمر الذي تسبب في زيادة البحث عنها. وكتبت فضالي على الصورة:"فكرة إيجابية واحدة صغيرة في الصباح يمكن أن تغير يومك بالكامل". يذكر أن منة فضالي شاركت جمهورها بصور تجمعها مع الفنانان أحمد زاهر ونضال الشافعي لتعلن عن مشاركتها معهم في فيلم "زنزانة 7"، والذي يشاركهم البطولة أيضًا كلا من عبير صبري، مايا نصري، ايهاب فهمي، احمد التهامي، والفيلم من إخراج ابرام نشأت، والذي ستدور احداثه في إطار الاكشن والاثارة. بعض إطلالات منه فضالي بانستجرام Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور السعودي يبحث عن منه فضالي بسبب صورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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