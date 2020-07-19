أحلام تهنئ عبد الله الرويشد بمناسبة عيد ميلاده

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان الكويتي عبد الله الرويشد بمناسبة عيد ميلاده، خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

‏وكتبت "أحلام" :" كل عام وانت بالف خير يا بو خالد الغالي مطربنا الكبير جعل ايامك كلها سعاده وصحه ونجاح ". خير يا بو خالد الغالي مطربنا الكبير جعل ايامك كلها سعاده وصحه ونجاح ". من جانبه رد عبد الله الرويشد على تهنئة أحلام وقال:"‏وانتِ بخير اختي عزيزة والغالية يا ام فاهد .. مانحرم منك".

وقال:"‏وانتِ بخير اختي عزيزة والغالية يا ام فاهد .. مانحرم منك". يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، قد طرحت مؤخرا أغنية "ما أستغنى" كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي ووتريات خالد عز، وصولو كمان محمود سرور، وصولو كلارينيت حموسو.

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