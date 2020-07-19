محمد رمضان يتصدر تريند "يوتيوب" بـأحدث كليباته "تيك توك"

احتل الفنان محمد رمضان، تريند موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" بأحدث كليباته، والذي يحمل اسم "تيك توك". كليب أغنية "تيك توك" يجمعه بالفنان العالمي سوبر ساكو، وتجاوز عدد مشاهداته 4 مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه. سوبر ساكو، وتجاوز عدد مشاهداته 4 مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه.

وفي سياق آخر، كانت قد قضت محكمة جنح الدقى، بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

قضت محكمة جنح الدقى، بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

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