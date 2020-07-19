شرم الشيخ الدولي للمسرح ينعى عبدالرحمن الدسوقي

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي رحيل السينوغراف عبدالرحمن الدسوقي الذي رحل عن عالمنا اليوم. وقالت إدارة المهرجان برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى السينوغراف الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الدسوقي الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة على مدى تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى السينوغراف الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الدسوقي الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة على مدى تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.



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