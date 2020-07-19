رانـيا منصور تشارك جمهورها أحدث صورها

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "منصور" في الصورة بكاش مايوه باللون الابيض، أثناء قضائها العطلة الصيفية، على شاطئ البحر. باللون الابيض، أثناء قضائها العطلة الصيفية، على شاطئ البحر. Advertisements يذكر ان، اخر أعمال الفنانة رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. المسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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