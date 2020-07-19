كندة علوش ومحمد عبد الرحمن يحذفان تدوينة تعبر عن استيائهما بعد حذف فلسطين من الخريطة

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بعد إخفاء اسم دولة فلسطين من على خرائط جوجل.

وكتب "عبد الرحمن" تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" :" موضوع خرائط جوجل ده بجد منكد على الواحد من الصبح "، وأضاف قائلا: " فلسطين وهتفضل اسمها كده ".

كما عبرت الفنانة كندة علوش عن غضبها من إزالة اسم دولة فلسطين من خرائط جوجل،

من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمى بموقع للتدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتبت "علوش" : "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين".



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ولكن بعض دقائق من نشر التدوينات قام كل من كندة علوش ومحمد عبد الرحمن بحذف التدوينة

من حسابهم على "تويتر"، حيث كتبت "كندة": "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن أقصدها ".

ويذكر أن عددًا من الناشطين اتهموا شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط.



وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن البحث عن فلسطين على خرائط جوجل وآبل يكشف وجود مواقع لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن لا توجد أى علامات لفلسطين على الخرائط.