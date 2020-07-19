تراند اليوم : صورة بالكرتون لغادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وشاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

“سلطانة المعز” ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، ومحمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.