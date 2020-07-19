تراند اليوم : إلا أنا .. نجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل من عشر حلقات

قررت المخرجة مريم أحمدى، البدء فى تصوير حكاية “أبيض وردي”، من مسلسل “إلا أنا” بعد عيد الأضحى وذلك لانشغالها حاليا بمعاينة أماكن التصوير والتعاقد مع باقى أبطال العمل.

وتعد حكاية أبيض وردى هى السادسة ضمن مسلسل “إلا أنا”، ومن المقرر أن يقوم ببطولتها كل من نجلاء بدر وجميلة عوض وخالد أنور وجار التعاقد مع باقى الشخصيات.

وتحتوى هذه الحكاية على عشرة حلقات مثل الذى تم تصويرهم من قبل حيث عرض حتى الآن حكايتين الأول بعنوان بنات موسى والثانية سنين وعدت.

يذكر أن الحكايتين تم عرضها على قناة دى ام سى وقام ببطولة الحكاية الأولى وفاء عامر والثانية أروى جودة.