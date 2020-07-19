تراند اليوم : عشان زعلتهم في ” تل أبيب ” .. مؤامرة صهيونية ضد سكر نادية الجندي

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن مسلسلها الأخير ” سكر زيادة ” الذي عرض رمضان الماضي وجمعها مع النجمات نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وبررت الهجوم على المسلسل وانتقاده بأنه حملة مدبرة.

ربما جائت ممن أغضبهم افلامها الناجحة مثل مهمة في تل أبيب .. وأجلوا انتقامهم لثلاثة عقود او اربعة حتى اتت الفرصة للانتقام من نادية الجندي.

وعن دورها والتشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصيتها بالمسلسل، قالت نادية الجندي أن التشابه ملحوظ وشيء لا يضايقني أو أنكره، بل بالعكس فقد أحببت الشخصية جدًا، ووجدت فيها الكثير مني، فهي مثلي عصبية ورياضية وتحب الدقة والصراحة و تنفعل بسرعة، ورومانسية، ومُحبة للحياة وتقدس الصداقة، بالإضافة لأنها مليئة بالتناقضات. وفي فترة التحضير اكتشفت ذلك، فهناك بعض المواقف أجد نفسي قد شعرت بها من قبل، وحقيقي عشت بكل وجداني وبمعايشة وصدق مع “عصمت”.

*كيف كان التعاون مع النجمة نبيلة عبيد؟ ولماذا فكرت في تنفيذ هذا الثنائي غير المتوقع؟

**نبيلة عبيد نجمة كبيرة وتاريخ طويل ومؤثر وممثلة لا يُستهان بها، وكان تعاوننا رائعا على كافة المستويات وليس حقيقيا كل ما تردد عن أي خلافات من أي نوع.

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وجاءت فكرة هذا الثنائي غير المتوقع من منطلق أن الفنان يجب أن يكون متجددا في شكله، وأدواره، وأيضا من حيث النجوم الذين يتعاون معهم، ولهذا فكرت في عمل ثنائي جديد، فتعاونت أنا ونبيلة لأول مرة في حياتنا والحمد لله كان تعاونا رائعا.

وحول انتقاد المسلسل والهجوم عليه قالت نادية الجندي : لم أتابع الهجوم ولم يؤثر في، ولكن حكى لي بعض المقربين ما كان يحدث، وأعتقد أن هذه حملة مدبرة ضد العمل، ولكن سعدت أيضا بمن دافع عنا، وعموما من هاجمونا سوّقوا للعمل وأصبحت تريند السوشيال ميديا بسبب هجومهم فلم أقلق.

وفي المقابل كنت سعيدة بردود الفعل التي جاءتني على المسلسل والشخصية، وأنا تابعت جيدا أغلب ردود الفعل التي جاءتني على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من الجيل الجديد الذي كان حريصا على متابعتي.

واضافت نادية الجندي أنها تلقت الكثير من الدعم من الفنانين، وهناك كثيرون كانوا فرحين بعودتي للدراما، ومن هؤلاء النجوم كريم عبدالعزيز ووفاء عامر وأحمد السقا الذي ظهر معنا كضيف شرف.