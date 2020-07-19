تراند اليوم : كخ يابابا كخ .. إتفرح علي عمرو وهبة وإبنه وهما بيلعبو في الرمل

نشر الفنان عمرو وهبة صورة له مع نجله من داخل البحر، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق عمرو وهبة قائلا: “عارف يا بنى أنا لما بحب احكى وافضفض باجى هنا وافضفض مع البحر.. بس يا بابا بلاش هطل.. أوك”.

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يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل “فالنتينو” أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل “فلانتينو” بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.