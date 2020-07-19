زوج روان بن حسين يخرج عن صمته بعدما فضحته بالخيانة وانفصلت عنه

علقّ رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على إعلان الأخيرة انفصالهما في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، وسط تفاعل كبير بين المتابعين، متداولين الرسائل التي كتبتها باللغة الإنجليزية عبر "إنستغرام"، والتي كشفت فيها عن قصتها.

وطالب طليق روان بن حسين الجمهور بعدم الاستماع للقصة من طرف واحد، معقبًا بأن المتظاهر بالملائكية ربما يكون هو الشيطان، وكتب رسالته تلك عبر خاصية الاستوري: "أوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم".

ويعد هذا أول تعليق من يوسف المقريف الذي قالت عنه الكويتية روان بن حسين أنه نقل إليها مرضًا عبارة عن فيروس جنسي باسم HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب خيانته لها مع نساء مختلفات وبشكل عشوائي.

ويوسف المقريف هو رجل أعمال ليبي له العديد من الأعمال التجارية ويعرف عنه البعض أنه ملياردير وتزوج من مدونة الموضة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، وله منها ابنة وحيدة أطلقا عليها اسم "بيلالونا".

ويعد المقريف من الشخصيات المعروفة في الوطن العربي بسبب أعماله الكثيرة حيث ينحدر من عائلة معروفة في ليبيا ولكن لا تتوافر معلومات واضحة عن عائلته لكن يُقال إنها واحدة من أبرز العائلات السياسية، كما أن يوسف المقريف عاش كثيرًا في أوروبا بسبب عمله الذي كان يجعله على سفر دائم حتى أصبح من أشهر رجال الأعمال في ليبيا.

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وتم تداول معلومات تشير إلى أنه يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الليبية، وأنه أصبح في هذا الثراء رغم أنه في سن صغيرة بسبب ثراء عائلته في الأصل، ويرتكز عمله على العقارات حيث يدير مصالح تجارية تتعلق بمجال العقارات والمضاربات في كل من بريطانيا والمغرب.

وأصبح يوسف المقريف من بين المشاهير على السوشال ميديا، ويتم تداول اسمه بعدما ظهرت صور له بعد حفل زفافه الذي أقامته روان بن حسين في أفخم الصالات، وتفاجأت وقتها روان من انتشار الصور على مواقع التواصل، وغردت آنذاك على صفحتها بأنها تخاف على زوجها من الحسد والغيرة عليه من النساء.

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