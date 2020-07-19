شكرا لقرائتكم خبر عن Spider-Man يدعو الطفل الشجاع "بريدجر ووكر" لحضور تصوير الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمي توم هولاند، دعوة للطفل الشجاع بريدجر ووكر، الذي احتل الأيام الأخيرة حديث السوشيال ميديا، بعد إنقاذه لشقيقته الصغرى من تحت كلب مفترس مما ادي الى اصابته بجروح خطيرة في وجهه وصلت لحوالي 91 غرزة في الوجه.

ووفقا لصحيفة insider، فإن النجم العالمي توم هولاند، صاحب شخصية Spider-Man، اجري مكالمة هاتفية مع الطفل الشجاع عن طريق تطبيق FaceTime للاطمئنان على صحته بعد انتشار قصته بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ووجه له الدعوة لحضور تصوير الجزء الثالث من الفيلم المقرر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونقلت الصحيفة تصريحان الذي دار بين هولاند والطفل، الذي بدأه "spider man، قائلاً "لقد سمعت عن قصتك، وأريد فقط أن أقول، أنت شجاع جدًا يا صديقي، ونحن فخورون بك جميعًا"، مضيفاً "إن أختك الصغيرة محظوظة للغاية لوجود شخص مثلك، أعني أنك مجرد طفل صغير شجاع، ليس من السهل أن تفعل ذلك يا صديقي، يجب أن تكون فخوراً بنفسك".

ووجه هولاند سؤلاً للطفل عمن هو البطل الخارق المفضل له في عالم الابطال الخارقين، والذي أخجل الطفل في رده، فيما أكدت عائلته فيما بعد انه Spider-Man، هو البطل الخارق المفضل له.

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وانهى هولاند، المكالمة بتوجيه دعوة للطفل قائلاً " سنقوم بتصوير Spider-Man 3 ، وإذا كنت ترغب في القدوم إلى التصوير ومشاهدة بدلة" Spider-Man "عن قرب، فأنت مرحب بك دائمًا، ستكون دائما ضيفي".