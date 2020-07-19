شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم من ممثلة على عبد الرحمن أبو زهرة.. ومدحت العدل يدافع ‏عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لـ"اليوم ‏السابع"، حالة من التعاطف مع الفنان الكبير حين قال إنه يمر ‏بحالة "اكتئاب" شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل ‏الوسط الفنى سواء فى الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا ‏فى الاعتزال بعد خدمة 60 عامًا فى الفن، وذلك رغم موهبته ‏وتاريخه الكبير.‏

ورغم هذه الحالة التى أحدثها أبو زهرة إلا أن ممثلة تدعى عفاف ‏مصطفى خرجت عن السرب وشنت هجوما كبيرا على أبو زهرة ‏عبر حسابها على فيس بوك، واتهمت إياه بالتدخل فى كل صغيرة ‏وكبيرة، وفى شئون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما ‏أنه يتعمد التعامل بتعالى فى أماكن التصوير، بحسب قولها.‏

وأضافت عفاف مصطفى: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك ‏طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلونى وجربوني، طب مش تغير ‏من نفسك أولا". لكن سرعان ما حذفت المنشور بعد الهجوم الكبير ‏عليها إلا أنها بررت ذلك بأن أشرف زكى تحدث معها تليفونيا ‏وطالبها بحذفه.‏

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ولم يتوقف الهجوم على عفاف مصطفى من قبل الجمهور فقط، بل ‏دافع عدد من أبناء الوسط الفنى عن الفنان القدير عبد الرحمن أبو ‏زهرة، وشن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا عليها.‏

وقال مدحت العدل تعليقًا على تصريحات عفاف مصطفى: "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة ‏العظيم عبدالرحمن أبوزهرة‎".

أضاف العدل عبر تويتر: "الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها.. ‏أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكنى أشهد أن الفنان الكبير ‏إنسان عظيم فناً وخلقاً وموهبةً"‏‎.‎