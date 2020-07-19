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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم من ممثلة على عبد الرحمن أبو زهرة.. ومدحت العدل يدافع عنه والان مع تفاصيل الخبر
ورغم هذه الحالة التى أحدثها أبو زهرة إلا أن ممثلة تدعى عفاف مصطفى خرجت عن السرب وشنت هجوما كبيرا على أبو زهرة عبر حسابها على فيس بوك، واتهمت إياه بالتدخل فى كل صغيرة وكبيرة، وفى شئون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما أنه يتعمد التعامل بتعالى فى أماكن التصوير، بحسب قولها.
وأضافت عفاف مصطفى: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلونى وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا". لكن سرعان ما حذفت المنشور بعد الهجوم الكبير عليها إلا أنها بررت ذلك بأن أشرف زكى تحدث معها تليفونيا وطالبها بحذفه.
ولم يتوقف الهجوم على عفاف مصطفى من قبل الجمهور فقط، بل دافع عدد من أبناء الوسط الفنى عن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وشن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا عليها.
وقال مدحت العدل تعليقًا على تصريحات عفاف مصطفى: "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم عبدالرحمن أبوزهرة".
أضاف العدل عبر تويتر: "الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها.. أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكنى أشهد أن الفنان الكبير إنسان عظيم فناً وخلقاً وموهبةً".
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