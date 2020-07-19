شكرا لقرائتكم خبر عن "غبى منه فيه 2" يتحول إلى "مطبعة هرم".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول فيلم "غبى منه فيه 2" إلى فيلم آخر يحمل اسم "مطبعة هرم"، وذلك بعدما نشر ”الخليج 365” خبرا اليوم عن تعاقد المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال وصديقه محمد محرز على تقديم جزء ثان من "غبى منه فيه".

وعلم ”الخليج 365” أن المؤلفين أمين جمال ومحمد محرز قدما للشركة المنتجة فكرة فيلم تحمل اسم "مطبعة هرم"، ولاقت إعجاب القائمين على الإنتاج وفكروا فى تقديمها على أنها الجزء الثانى من "غبى منه فيه"، ولكن تم التراجع عن هذه الفكرة وتقديمها كما هي بالعنوان الأول "مطبعة هرم".

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فيلم "غبى منه فيه" عرض فى عام 2004 وكتبه أحمد عبد الله وأخرجه رامى إمام وقام ببطولته هانى رمزى، نيللى كريم، حسن حسنى، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، فايق عزب وعدد آخر من الفنانيين ويعد من أفضل الأفلام الكوميدية التى قدمت فى السنوات الماضية.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.