شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يعتذرون عن المشاركة فى أعمال فنية بسبب فيروس كورونا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بسبب فيروس كورونا، يخشى عدد من النجوم المشاركة فى أى أعمال فنية خاصة كبار السن، ويرصد ”الخليج 365” هؤلاء الفنانين الذين يخشون المشاركة فى أى عمل فنى رغم أن الأعمال التى تطرح عليهم مع نجوم ومخرجين كبار وكانت على رأسهم النجمة الكبيرة إنعام سالوسة التى صرحت لـ"الخليج 365" الأسبوع الماضى أنها اعتذرت عن مشاركتها في فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى رغم حبها له وعودة العمل معه بعد سنوات كثيرة من الغياب.

وأوضحت إنعام سالوسة أن سنها كبير ولا تتحمل هذا المرض اللعين، وذلك رغم حبها لنجم كبير مثل هنيدى ومخرج عظيم وهو شريف عرفة، قائلة بخفة دمها المعهودة: "كورونا قطعت عيشنا والحمد لله"، مؤكدة أنها لن تتعاقد على أى عمل طوال أزمة فيروس كورونا وأنها ستظل فى المنزل ولا تخرج منه حتى ينتهى الفيروس.

وكان المخرج شريف عرفة رشح إنعام سالوسة للمشاركة في الفيلم لتجسد دور جدة منة شلبى خلال الأحداث ومن عشيرة الجن، خاصة وأن آخر تعاون بين إنعام وهنيدى هو فيلم "همام في أمستردام" الذى عرض منذ 12 عاما.

ونفس الأمر للنجمة سمية الخشاب التي صرحت لـ"الخليج 365"، باعتذارها عن المشاركة فى فيلم النجم أحمد آدم الجديد "صابر وراضى"، الذى بدأ في تصويره الفترة الماضية وقالت: إنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

Advertisements

وأوضحت سمية الخشاب أنه مهما كانت هناك إجراءات احترازية أو استخدام للمطهرات، فالممثل بالنهاية سيقف أمام الممثلين الآخرين بدون كمامة وبالتالى قد يكون عرضة للإصابة خاصة فى المشاهد التى تضم أكثر من ممثل وتستدعى التقارب بينهم.

وأشارت سمية إلى أنها كانت تحب العمل مع السبكى وأحمد آدم لكن فيروس كورونا وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.

أما النجم الكبير لطفى لبيب فقرر عدم المشاركة فى أى عمل فنى فى الوقت الحالى بسبب مرضه وضعف مناعته وقال: "أنا لا أكتم سرا فأنا فى حالة مرض وأعانى من جلطة فى المخ معطلالى الجنب الشمال بالكامل" هكذا اختار الفنان لطفى لبيب أن يصارح جمهوره خلال لقائه فى برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى، نافيا أن تتسبب حالته الصحية تلك فى إقصائه عن الساحة الفنية أو الاعتزال لكنه يخشى العدوى وزيادة التعب.

وأكد لطفى لبيب أنه لن يقدر على العيش بدون فن، لذا فلن يتردد لحظة في قبول الأعمال الجيدة التى تتوافق مع حالته الصحية، ووصف مهنة التمثيل بالمتعبة وثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم، لذا ينبغي على الممثل أن يكون ذو مرونة عصبية وعضلية وصاحب جسد رياضى.