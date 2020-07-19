شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش ومحمد علاء زوجان فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الفنانة كندة علوش بالفنان محمد علاء فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولته عدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم هذه الأيام، ومقرر البدء تصويره الشهر المقبل، ويجسد الثنائى دور زوجان يناقشان الحياة الزوجية والأسرية في إطار درامى مشوق.

حكاية "ضى القمر" هى الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"حكاية سنين وعدت" بطولة أروى جودة، بينما بدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع ويجري الاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "أبيض وردى"، بطولة جميلة عوض.

Advertisements

يذكر أن محمد علاء برز فى شهر رمضان الماضى من خلال شخصية "ياسر" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، كما يستعد علاء لتصوير دوره فى فيلم "قمر 14" مع المنتج أحمد السبكى وإخراج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أمينة خليل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور.

بينما كندة علوش وكان آخر ظهور لكندة علوش فى الدراما كان كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" مع مى سليم وشريف رمزى وإخراج تغريد العصفوري ومادى بادير، أما آخر أعمالها هو فيلم "الأصليين" عام 2017 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى.