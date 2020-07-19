شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يوجه رسالة لجمهوره بعد إصابته بكورونا: نرى حبكم ونسمع صلواتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان العالمي أميتاب باتشان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة جديدة تجمع أفراد عائلته، حيث أصيب بفيروس كورونا هو وابنه، وكتب أميتاب باتشان، موجها كلامه إلى جمهوره، قائلا: "نرى حبكم.. نسمع صلواتك.. نحن نطوي أيدينا في الامتنان والشكر".



أميتاب باتشان

كان قد حرص الفنان العالمي أميتاب باتشان على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، موجها رسالة جديدة إلى ابنه وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مساء اليوم: "في الأوقات السعيدة، وفي أوقات المرض، أنت قريبا وعزيزا لنا، نتمنى لك الخير والطيبة".

وأضاف: "معجبونا قد منحونا حبًا لا نهاية له ورعاية عاطفية وصلاة.. نعرب عن امتناننا الكريم لكم جميعًا.. في هذه الظروف بروتوكول المستشفى مقيدة، لذا فإن الاستجابات الفردية غير ممكنة.. لكننا نرى ونقرأ ونسمع جميعًا منكم.. شكرًا جزيلا لكم".

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وفي وقت سابق، تحدث الفنان العالمي أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات قال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".