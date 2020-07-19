شكرا لقرائتكم خبر عن "أوس أوس" يستشهد بأشعار صلاح جاهين: "تيأس ما تيأس الحياة راح تمر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أوس أوس، عبر حسابه بموقع انستجرام، على مشاركة جمهوره مقولة للشاعر الكبير صلاح جاهين، وذلك بعد مروره بأزمة كوفاة نجله الشهر الماضى، وكتب أوس أوس، قائلاً:"يأسك و صبرك بين ايديك وانت حر ، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر ..أنا دُقت من دة ومن دة وعجبي لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر (صلاح جاهين )".



أوس أوس عبر حسابه بموفع انستجرام

وكان علق أوس أوس على وفاة ابنه "على"، الذي رحل عن عالمنا في نهاية الشهر الماضي، قائلاًً"مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا فى الجنة بإذن الله، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا بس ما يتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا وبإذن الله يكون فى كفاله سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقى يا حبيبي، ربنا يصبرنا على فراقك يا على وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يارب، وربنا يبعد أى حاجة وحشة عننا وعن أى حد اللهم أمين ونتقابل قريب يا على، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

يشار إلى أن شقيقة نجم مسرح مصر، قد أجابت عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" ارجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة .. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض انا ليه اقعد أرد علي مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن علي الخبر عشان بيفضل موجود عندها".

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