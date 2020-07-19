شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تستعرض مهاراتها فى ركوب الخيل على شاطئ البحر (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هيدى كرم، على مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "فيديو" خلال ركوبها حصان فى نزهة على إحدى الشواطىء، والذى نال إعجاب جمهورها، وعلقت قائلة: "لا حاجة للشرح تلك هى مصر، أحب بلدى وأفتحر بكونى مصرية جنة الله على الأرض".

ولاقت الصور والفيديو إعجاب العديد من متابعيها، حيث علق لولى:" أحلي فارسة وأحلي مذيعة وممثلة"، وقالت أمانى:" قمر ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظك من كل شر".





وتستعد الفنانة هيدى كرم لتصوير مشاهدها فى مسلسل" لؤلؤ"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية "داليا" زوجة الفنان أحمد زاهر.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

وتعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على استعراضات الأغانى، لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

ويذكر أن آخر أعمال هيدى كرم هو مسلسل "الزوجة 18" فى رمضان قبل الماضي، من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة، ومن تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.