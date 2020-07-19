شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 9 أفلام لبلاتوهات السينما بعد توقف كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت كاميرات السينما التى تدور بقوة بعد التوقف الكبير الذى سببه فيرس كورونا، حيث يتم الآن تصوير أكثر من 9 أفلام دفعة واحدة تجهز جميعها للعرض على شاشات السينما بعد أن تم فتحها مؤخرا بعد إغلاق أكثر من 90 يوما.

ومن الأفلام التى يتم تصويرها حاليا فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، حيث يواصل فريق عمل الفيلم تصوير آخر مشاهده داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يتبقى حوالى عدة أيام وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعداداً لطرحه قريباً فى السينمات.

يشارك فى البطولة الفنانة حلا شيحة والتى تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذى قدمته مع الراحل عامر منيب، ويشارك أيضًا، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وثانى هذه الأعمال فيلم "قبل الأربعين" الذى انطلق تصويره وجمعت المشاهد الأولى الفنان إيهاب فهمى وأحمد جمال سعيد ومحمد على رزق ومعتز هشام ولبنى ونس وجميل برسوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

"قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم، الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، سامى مغاورى، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

وفيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

وفيلم "قمر 14" الذى سيبدأ تصويره اليوم السبت، الذى يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، وآخرون، إخراج هادى الباجورى، حيث سيبدأ هادى تصوير المشاهد الأولى الداخلية مع أبطال العمل.

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وفيلم "كيرة والجن" للكاتب أحمد مراد ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، هدى المفتى، على قاسم مع ظهور روبى ضيفة شرف.

ومن الأفلام أيضا "العنكبوت" للنجم أحمد السقا حيث توقف فى شهر يناير الماضى بعد الانتهاء من معظم مشاهده ويتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه بالكامل، والعمل يشارك فى بطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح كضيف شرف وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وكذلك فيلم "حلم سوسن" بطولة أحمد فهمى، حيث توقف الفيلم بعد تصوير أسبوع واحد والأيام المقبلة يعود مرة أخرى للتصوير والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

كذلك فيلم "هيكل نظمى" للنجم رامز جلال، والفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل وبيومى فؤاد وانتصار، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات.

وأخيرا فيلم "صابر وراضى"، للنجم أحمد آدم، والذى انطلق تصويره خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول سائق ويجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة وأنه مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين.