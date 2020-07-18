أصالة توجه رسالة لـ عبدالله الرويشد في عيد ميلاده: كان لي شرف معرفتك عن قُرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة السورية أصالة - الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بعيد ميلاده، من خلال حسابها بموقع "تويتر" وكتبت: "كان لي شرف معرفتك عن قرب، لأعرف تفاصيل شخصك اللطيف الحنون الكريم الأب، كل عام وأنت المُبدع في صعود، والإنسان الذي يحلو بقلبه وروحه عاما بعد عام، كل عام وأنت بألف خير يا صاحب الابتسامة الطيبة".

ويحتفل النجم عبدالله الرويشد اليوم بعيد ميلاده حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961، وبدأ عشقه للغناء منذ الثالثة عشرة من عمره حيث شارك في العديد من الحفلات المدرسية، وطرحت أول أغنية له عام 1980 بعنوان "أنا سهران".

من ناحية أخرى، طرحت أصالة، مؤخرًا أغنية "الحب والسلام"، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة ‏خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم.