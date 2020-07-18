بدرية طلبة تكشف عن صورة من حفل زفاف والدتها: مشتاقة أوي أتصور كتفي في كتفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن هدية تلقتها من أصغر معجباتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت بدرية، الهدية التي كانت عبارة عن صورة تجمعها مع والدتها، وعلقت: "أجمل هدية من أصغر فانزاية من فنازيزي، صورة أمي الله يرحمها في زفافها.. دودو حطت صورتي جنب أمي مكان بابا".

وأضافت: "حتى لو كانت تركيب بس بجد مشتاقة أوي أتصور كتفي في كتفها.. نفسي ألمسها وأحضنها.. الصورة دي صبرتني وفرحتني.. ربنا يفرح قلبك يا دودو زي ما فرحتي قلبي.. شوفوا أمي قمر إزاي".

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسلي" ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز، و" البرنس" مع محمد رمضان.