سلامًا لأرض خُلقت للسلام وما رأت يوما سلامًا.. نجوم يتفاعلون مع حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



أعرب عدد من النجوم عن استيائهم، من إخفاء اسم فلسطين من خرائط جوجل، وهو ما أثار ردود فعل عربية غاضبة، ومطالبات لمحرك البحث العالمي بالتراجع عن هذا الإجراء.



ونستعرض في السطور التالية أبرز هؤلاء النجوم:

كندة علوش

انتقدت الفنانة السورية كندة علوش، حالة الصمت حول إزالة اسم فلسطين مؤخرًا من خرائط جوجل، وقالت عبر حسابها بتويتر: " اليوم.. عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل".

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محمد عبدالرحمن

الفنان محمد عبد الرحمن، غرد حول الأمر عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "موضوع خرائط جوجل ده بجد منكد على الواحد من الصبح فلسطين وهتفضل اسمها كدة".

نسرين طافش

تفاعل الفنانة السورية نسرين طافش مع الأزمة، من خلال نشر صورة لخريطة الوطن العربي ودولة فلسطين مزينة بالورورد وعلقت عليها "على الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم االنهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي استحق، لأنك سيدتي، استحق الحياة".



شريهان

النجمة شريهان، غردت عبر حسابها بـ"تويتر"، بصورة للخريطة يظهر بها دولة فلسطين مزينة بالورود، وعلقت: "سلامًا لأرض خُلقت للسلام وما رأت يوما سلامًا.. فلسطين".



شكران مرتجى

كما انتقدت الفنانة السورية شكران مرتجى، الحدث المثير للجدل من قبل جزجل، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "فلسطين يا حلوة الحلوات من النهر للبحر، فلسطين الحلم والبوصلة، يمكن تقولوا كلام ياريت بيطلع بإيدنا شئ بحبك قد ما في زيتون وبرتقال وشهداء بأرضك".



وعند البحث فى محرك البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة.