فيديو..هبة طوجي تعيد إحياء أغنية "يمكن أحلى يفل" بعد 25 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أجدد أعمالها الغنائية "يمكن أحلى يفل"، بطريقة الفيديو كليب، على "يوتيوب".

وتعيد طوجي، إحياء هذه الأغنية بعد 25 سنة منذ ظهورها لأول مرة في مسرحية "الانقلاب"، التي عرضت في لبنان عام 95، وكتبها غدي ومروان الرحباني، وقرر أسامة الرحباني إعادة توزيعها وتلحينها بشكل موسيقي جديد.

وظهرت طوجي، بلون غنائي مختلف، بينما أخرج الكليب نادر موصلي، في ثاني تعاون على التوالي مع هبة بعدما أخرج لها أغنيتها الأخيرة "روح يا قمر"، التي طرحتها الشهر الماضي.

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وتعيش هبة طوجي، هذه الفترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية، حيث أطلقت مؤخرا ثلاثة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، واتبعتها بتجديد في الشكل الموسيقي عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى يفل".

كما تنشغل حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع أغنية جديدة تكشف عنها خلال الشهر المقبل.

يذكر أن، هبة طوجي، خاضت أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، كما قدمت خلاله أغنية التتر، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.