محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق عليها بكلمات من إحدى رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين.
وجاء التعليق على الصورة: "يأسك و صبرك بين إيديك وإنت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تُمر، أنا دُقت من ده ومن ده، وعجبي.. لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر".
محمد أسامة يعيش حالة من الحزن، بعد فقدانه طفله "علي"، الذي رحل الشهر الماضي عن عمر يناهز الـ3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أوس أوس يستعين برباعيات صلاح جاهين في أحدث ظهور: "يأسك وصبرك بين إيديك.. وانت حُر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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