ويل سميث يحتفي باليوم العالمي لـ"نيلسون مانديلا": "عندما قابلته اندفعت دموعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل النجم العالمي ويل سميث بذكرى ميلاد الزعيم والمناضل الإفريقي نيلسون مانديلا، أحد أشهر رموز الحرية والكرامة الإنسانية.

وشارك "سميث" جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة "مانديلا"، وعلق عليها: "عندما قابلت نيلسون مانديلا لأول مرة، اندفعت دموعي، فهو من أعظم الأبطال في حياتي، قلت له إنني أريد ترك وظيفتي، أردت أن أتبعه وأخرج إلى الشوارع، أردت القتال".

وتابع: "ابتسم وقال لا.. عليك أن تفهم قوة ما تفعله، يجب أن تفهم الأمل الذي يزرعه الفن الذي تصنعه، وبينما أنظر إلى عالمنا اليوم، فإنني مدفوع بعمق للعمل، وسأرد بكل تواضع وبامتنان وبقوة، عيد ميلاد سعيد".

ويحتفل العالم اليوم الموافق 18 يوليو من عام 1918، بذكرى ميلاد الزعيم نيلسون مانديلا، الذى يعد أشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.