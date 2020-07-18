هذا ما قالته شريهان بعد حذف جوجل لاسم فلسطين من خرائطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدانت الفنانة شريهان ما فعلته جوجل، بعد حذف اسم فلسطين من خرائطها، وذلك على طريقتها الخاصة.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏سلاماً لأرضٍ خُلقت للسلامِ وما رأت يوماً سلاما.. فلسطين".

كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد قال: "نبحث الإجراء القانوني للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وأبل"، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التي سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.