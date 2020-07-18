راغب علامة: "صلواتنا ودعاؤنا بالشفاء لأمير الكويت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان راغب علامة على الدعاء لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله اليوم المستشفى.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏صلواتنا ودعاؤنا بالشفاء العاجل لأمير المحبة والخير سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من الأزمة الصحية التي أصابته في بلدنا الحبيب الكويت.. اللهم اشفِه وأنت الشافي".

يذكر أن الديوان الأميري في الكويت أعلن اليوم السبت أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية"كونا".