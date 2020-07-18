بعد انتهاء "ما وراء الطبيعة".. نجل أحمد خالد توفيق: "الحلم اللي بنحاول فيه من ٢٠٠٧ اتحقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

حرص محمد نجل الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق صاحب رواية "ما وراء الطبيعة"، على توجيه رسالة بعد انتهاء تصوير العمل.

وكتب محمد، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: " ما وراء الطبيعة.. خلص تصويره الحمد لله بعد عناء طويل و لو إني شاكك إن دي لعنة رفعت إسماعيل".

وتابع: "مشاعر كتير متضاربة، بس الشعور الغالب هو إن حلم والدي - رحمة الله عليه- اتحقق".

وأوضح: "الحلم اللي بنحاول فيه من ٢٠٠٧ اتحقق ولو بعد حين، كان نفسي يكون موجود معانا دلوقتي ويشوف كم البشر اللي شغالة بحب وتفاني عشان تطلع الكلام اللي اتكتب في أوضة مكتب صغيرة في بيتنا للنور، وأتمنى تكون مبسوط" .

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وأضاف :" ال٧١ يوم عدوا بسرعة واتعرفت فيهم على ناس جميلة وموهوبة، وأقدر بكل ثقة أقول إن إن شاء الله هنشوف حاجة عظيمة وكمان علي منصة عالمية.. شكراً لكل حد شارك في المشروع ده ".

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على منصة نتفليكس، وهو من بطولة أحمد أمين.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها