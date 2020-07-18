تراند اليوم : تهز السعودية... فتاة تهرب مع شقيقها المثلي ما علاقة رهف القنون؟

بعد الضجة التي أثارتها بسب إنجابها طفل بدون زواج وهروبها من السعودية ، شاركت الشابة رهف القنون، متابعيها رسالة تلقتها من فتاة سعودية أكدت لها فيها أنها كانت السبب وراء هروبها من عائلتها برفقة شقيقها "المثلي"، موضحًة أنها حاليًا تطلب اللجوء لأي دولة.

ونشرت رهف القنون تفاصيل الرسالة التي أرسلتها لها تلك الفتاة باللغة الإنجليزية وذلك في حسابها عبر موقع "تويتر"، حيث قالت الفتاة إنها ترى في رهف شخصية رائعة وأنها من شجعتها على الهروب من عائلتها، مردفًة أنها تضع صحتها وسلامتها قبل أي شخص آخر.

وأكدت تلك الفتاة التي تبلغ من العمر حاليًا 17 عامًا ولم تفضح رهف عن اسمها أنها لن تتغاضى عن العنف والإساءة التي تعرضت لها من عائلتها قبل 8 سنوات، مشيرًة إلى أنها هربت رفقة شقيقها "المثلي" ويطلبان اللجوء موجهين لها الشكر على ما قامت به.

وطالبت القنون بأن تتجاهل كافة التعليقات المسيئة التي تأتي لها ممن وصفتهم بـ"البقر" كما وصفتها بأنها "ملكة قوية" وأنها شخصية جيدة تتطلع أن تكون مثلها.

من جهتها قالت رهف القنون في تعليقها على تلك الرسالة إنها كانت تسأل نفسها عن هدفها في الحياة حتى رأت أنها عندما راجعت تويتر ورأت تلك الرسالة تأكدت أن هذا هو الوقت المناسب لمعرفة أن ما تهدف إليه صحيحًا، لأنها كانت تعلم أن هدفها هو إلهام النساء وتشجيعهن على الهرب لعيش الحياة التي يستحقونها.

واختتمت رهف القنون تعليقها على رسالة تلك الفتاة وشقيقها فقالت: "لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي لمعرفة أنني غيرت حياة شخص ما".