بـالفيديو .. محمد هنيدي يشعل "إنستجرام" بشخصيات فان ديزل

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه بفيديو جديد مفبرك من فيلم مشهور للنجم العالمي فان ديزل، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "هنيدى" في الفيديو علي انه فان ديزل من خلال استخدامه لاحدى التطبيقات لوضع وجهه مكان وجه الأخير، معلقاً، مازحاً:

"هنيدى فى دور فين ديزل ".

وفي سياق آخر، بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" والذى يعود به الى السينما بعد غياب استمر 3 سنوات بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد".

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول موظف بسيط يتعرض للعديد من الأزمات فى حياته بسبب مهنة والده.