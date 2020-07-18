وائـل جسار يشارك جمهوره صورة برفقة زوجته

نشر الفنان اللبناني وائل جسار، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "جسار"، بإطلالة رومانسية برفقة زوجته، معلقاً عليها، قائلاً:" كل شيء في حياتي". Advertisements وتخطى فيديو كليب الفنان وائل جسار الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب. جسار على اليوتيوب. "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.

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