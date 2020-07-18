نقل عائلة اميتاب باتشان للمستشفى في حالة حرجة بسبب مضاعفات كورونا

بعد أن أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقال «أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفي انتظار النتائج، كل منْ كان على مقربة مني خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار».

وبعدها أعلن نجله عن طريق حسابه الشخصي على تويتر بتغريدة قال من خلالها «في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئاً وليس الذعر. شكراً لك».

أعلن خلال الساعات الماضية نقل ابنته الفنانة إيشواريا وحفيدته إلى أحد المستشفيات الكبرى هناك لتلقي العلاج، بعد أن أثبتت النتائج إصابتهما بفيروس كورونا. وذلك بعد ظهور مضاعفات المرض عليهما وإصابتهما بضيق في التنفس.

وكان كل العاملين الذين يعملون مع عائلة النجم الكبير قد خضعوا لكافة التحاليل الطبية، وأثبتت أنهم بحالة صحية جيدة، ولم يتعرض أي منهم لأي إصابة، ومن المقرر أن يعود الفنان أميتاب باتشان وأسرته إلى منزلهم خلال الفترة القريبة خاصة وأنهم يتلقون العلاج منذ فترة أيضاً.