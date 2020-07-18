رد فعل صادم من محمد رمضان بعد صدور خبر حبسه

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور، ظهر من خلاله وهو يقوم بالرقص والغناء مع عدد كبير من جمهوره علىي أحد الشواطئ على أغنيته «رايحين نسهر»، وعلق على المقطع الذي نشره وقال «حب الناس نعمة لا تُقدر بالمال».

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وتجاهل محمد رمضان الحكم الصادر ضده بالحبس خلال الساعات الماضية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بالطيار أشرف أبو اليسر الذي قام رمضان بنشر صور ومقاطع مصورة له دون أخذ رأيه، وطالب محامي الطيار الذي تم وقفه عن الخدمة وسحب رخصة الطيران منه بتعويض يقدر بـ 25 مليون جنيه للضرر الذي لحق به، مما قام به محمد رمضان.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد خلال الفترة الحالية للبدء في التحضير لمسلسله الجديد الإمبراطور الذي سيقدم من خلاله قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، والذي دخل بسببه في خلافات كبيرة خلال الفترات الماضية، ويقوم الكاتب بشير الديك خلال الفترة الحالية بكتابة المسلسل.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل البرنس، الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وأحمد داش ورحاب الجمل ودنيا عبدالعزيز وأيمن عزب وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما.

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