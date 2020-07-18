ياسمين عبد العزيز تشعل السوشال ميديا بالمايوه واحمد العوضي: غفلتني!

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بمقطع ظهرت من خلاله على متن أحد اليخوت البحرية؛ حيث تقضي أجازة الصيف مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وكان العوضي يقف خلفها ولم يعرف أنها تقوم بتصويره، حتى أنه علق على المقطع بعد نشره قائلاً «بتغفليني».
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بعض متابعي ياسمين عبدالعزيز انتقدوا إطلالتها بشكل كبير خاصة أنها أظهرت جزءاً من المايوه الذي كانت ترتديه، وهذا ما لم يتعوّد عليه جمهور ياسمين عبدالعزيز على مدار السنوات الماضية التي كانت تظهر من خلالها لجمهورها، فيما حرص البعض على الدعاء لهما بالحياة السعيدة.
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه الذي شارك في بطولته كل من شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي وعماد رشاد وتارا عماد وعلا رشدي وليل عز العرب وإسلام جمال وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وقد استطاعوا أن يحققوا من خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً، وأشاد بهم الكثيرون من متابعي الدراما الرمضانية.
وكانت ياسمين عبدالعزيز دخلت في خلاف حاد مع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بعد إعلان ارتباطها بالفنان أحمد العوضي ودخل أيضاً وائل في خلافات مع عدد كبير من الفنانين بسبب موقفه تجاه شقيقته.
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