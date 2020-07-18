فيفي عبده تعترف بأنها تعاني من مرض الاكتئاب ونجوم الفن يدعمونها

فاجأت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس صيفية، وعلقت عليها وكشفت عن معاناتها مع الاكتئاب، وقالت «الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمي انجوي خليك جود بوي مش مهم، مين اللي سمايل في الآخر لف يو».

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أصدقاء فيفي عبده من نجوم الفن مثل مايا دياب وغادة عبدالرازق ونيكول سابا وغيرهم الكثيرين حرصوا على دعمها، وأكدوا لها أنها مصدر طاقة إيجابية لكل من حولها ويجب أن تظل هكذا.

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يشار إلى أن الفنانة فيفي عبده خاضت الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج خلي بالك من فيفي الذي عرض عبر شاشة أم بي سي، وتعرضت بسببه لانتقادات شديدة بسبب فكرته التي وصفها الكثيرون بالساذجة، فيما اتهمت بأن المقلب الذي قدمته في الحلقات مفبرك وأن عدداً كبيراً من ضيوفها كان يعلم بحقيقة المقلب قبل الظهور في الحلقات.

وغابت فيفي عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، وتكتفي بالتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

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