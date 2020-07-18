احمد فهمي يحتضن هنا الزاهد في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة سيلفي التقطتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وهما يقضيان أجازة الصيف بإحدى القرى السياحية بالبحر الأحمر، وتفاعل مع صورتهما الكثيرون من محبيهما الذين حرصوا على الدعاء لهما بحياة سعيدة.

وكان أحمد فهمي شارك جمهوره بصورة أيضاً ظهر من خلالها وهو في أحد أحواض السباحة وأشعة الشمس، وعلق عليها قائلاً سيناء.

Advertisements

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل رجالة البيت الذي شارك في بطولته كل من أكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعارفة عبدالرسول وغيرهم الكثيرين من نجوم الكوميديا في مصر، ولم يحقق هذا العمل أي نجاحات تذكر وتعرض بسببه أحمد فهمي وأكرم حسني لهجوم عنيف بسبب إخفاقهما في العمل.

أما الفنانة هنا الزاهد فتنتظر خلال الأيام المقبلة طرح فيلمها الجديد الغسالة، الذي يقوم ببطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وقد تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن فيلمها من قبل، وقالت إنه فيلم مميز، ويحمل مواصفات الأفلام العالمية، وتمنت أن يحقق النجاح المتوقع له خاصة وأنه فكرة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.

اقرئي ايضا : ياسمين الخطيب تستعد لفيلمها الأول.. هل تخطف الأضواء من ياسمين صبري؟!