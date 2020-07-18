ياسمين الخطيب تستعد لفيلمها الأول.. هل تخطف الأضواء من ياسمين صبري؟!

ياسمين الخطيب الكاتبة والإعلامية تخطف الأضواء من ياسمين صبري أول يوم بروفات، والتي تستعد من خلالها لخوض ثاني تجربة لها سينمائية بعد الانتهاء من تصوير فيلم ٢ طلعت حرب من إخراج المخرج الكبير مجدي أحمد علي. ياسمين حضرت لمقر شركة ترك برودكشن؛ حيث كان في استقبالها المنتج السينمائي رائد ترك والكاتب والسيناريست المميز معتز فتيحة الذي قدم العديد من التجارب السينمائية والتليفزيونية المميزة مثل فيلم "ريجاتا" ومسلسل "مدرسة الحب" وغيرهما من الأعمال، وصاحب رواية آخر يهود الإسكندرية التي حولت إلى فيلم من إنتاج ترك برودكشن.

وعلق البعض على صور ياسمين الخطيب التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا بقولهم إنها ستسحب البساط من ياسمين صبري بجمالها فهل يتحقق هذا بالفعل؟

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الفيلم سوف يتم تصويره في اليونان، وحرص كلاهما على شرح كل تفاصيل الدور الذي ستظهر به ياسمين الخطيب، كما حرص الكاتب معتز فتيحة على شرح كل جوانب الشخصية التي ستظهر بها. من جانبها أكدت ياسمين الخطيب أنها سعيدة جداً بالتجربة وبثقة المنتج رائد ترك فيها حين رفضت الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالفيلم مؤكدة أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن كل ما تقوم به حالياً هو الاستعداد لتقديم الشخصية التي ستظهر بها في أفضل صورة ممكنة، وقالت إنها متحمسة تماماً لتجربة التمثيل خاصة أن السيناريو غير تقليدي والدور الذي ستظهر به مميز وله طابع خاص وفريد.

وأضافت ياسمين أن تعاقدها مع المنتج رائد ترك لا يقتصر على فيلم سينمائي فقط، بل هناك برنامج تليفزيوني هام سيتم التجهيز له عقب الانتهاء من الفيلم، إضافة إلى عدد من المشاريع التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.