عمرو دياب يتكتم عن هذا الحدث

يضع النجم المصري عمرو دياب اللمسات الاخيرة على أغنية وطنية جديدة انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يكشف “دياب” النقاب عن الأغنية في الأيام المقبلة، خاصة ان الهضبة يتكتم على كل تفاصيلها.

من جهة أخرى، بدا عمرو دياب تسجيل أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل. وان والشاعر أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين له سيتم اضافتهما الى الالبوم.

نذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب “سهران”، والذي تم طرحه مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية.