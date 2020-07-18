فن ومشاهير

عمرو دياب يتكتم عن هذا الحدث

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 18, 2020

يضع النجم المصري عمرو دياب اللمسات الاخيرة على أغنية وطنية جديدة انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يكشف “دياب” النقاب عن الأغنية في الأيام المقبلة، خاصة ان الهضبة يتكتم على كل تفاصيلها.

من جهة أخرى، بدا عمرو دياب تسجيل أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل. وان والشاعر أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين له سيتم اضافتهما الى الالبوم.

نذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب “سهران”، والذي تم طرحه مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية.

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