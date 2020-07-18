Jul 18, 2020
يضع النجم المصري عمرو دياب اللمسات الاخيرة على أغنية وطنية جديدة انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يكشف “دياب” النقاب عن الأغنية في الأيام المقبلة، خاصة ان الهضبة يتكتم على كل تفاصيلها.
من جهة أخرى، بدا عمرو دياب تسجيل أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل. وان والشاعر أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين له سيتم اضافتهما الى الالبوم.
نذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب “سهران”، والذي تم طرحه مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يتكتم عن هذا الحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.