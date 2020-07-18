‏"يمكن أحلى يفل".. كليب جديد لـ هبة طوجى وأسامة الرحبانى ‏

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وتعيش هبة طوجى هذه الفترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية، إذ أطلقت مؤخرا ثلاثة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، واتبعتها بتجديد فى الشكل الموسيقى عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى يفل"، وتنشغل حاليا فى وضع لمساتها الأخيرة على مشروع أغنية جديدة تكشف عنها خلال الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، خاضت هبة طوجى أولى تجاربها فى عالم الدراما التلفزيونية بمشاركتها فى السباق الرمضانى عبر بطولة مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلى فى شخصيات مركبة وغير معتادة فى الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتى "راما ولانا"، فى مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحبانى موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردنى محمد لطفى وتأليف نادية الأحمر.
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