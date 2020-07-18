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‏"يمكن أحلى يفل".. كليب جديد لـ هبة طوجى وأسامة الرحبانى ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة اللبنانية هبة طوجى جمهورها العربى بإطلاق أجدد ‏أعمالها الغنائية "يمكن أحلى يفل"، بشكل فيديو كليب. ‏وأعادت هبة طوجى إحياء الأغنية بعد 25 سنة منذ ظهورها لأول ‏مرة، التى عرضت فى لبنان عام 95، وكتبها غدى ومروان ‏الرحبانى، وقرر أسامة الرحبانى إعادة توزيعها وتلحينها بشكل ‏موسيقى مغاير تماما عن المعتاد كما تولى مهمة إنتاجها، وظهرت ‏معه طوجى بلون غنائى مختلف، بينما أخرج الكليب نادر موصلى، ‏فى ثانى تعاون على التوالى مع هبة بعدما أخرح لها أغنيتها ‏الأخيرة "روح يا قمر"، التى طرحتها الشهر الماضى.‏

 

 

وتعيش هبة طوجى هذه الفترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال ‏الغنائية، إذ أطلقت مؤخرا ثلاثة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها ‏المصرية "طلعت يا محلا نورها"، واتبعتها بتجديد فى الشكل ‏الموسيقى عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى ‏يفل"، وتنشغل حاليا فى وضع لمساتها الأخيرة على مشروع أغنية ‏جديدة تكشف عنها خلال الشهر المقبل. ‏

 

من ناحية أخرى، خاضت هبة طوجى أولى تجاربها فى عالم ‏الدراما التلفزيونية بمشاركتها فى السباق الرمضانى عبر بطولة ‏مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد،  وأبدعت بأدائها التمثيلى فى ‏شخصيات مركبة وغير معتادة فى الدراما بتقديمها دورين مختلفين ‏لشخصيتى "راما ولانا"، فى مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية ‏مكون من 11 حلقة فقط،  كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما ‏وضع أسامة الرحبانى موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج ‏المخرج الأردنى محمد لطفى وتأليف نادية الأحمر.‏

 

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