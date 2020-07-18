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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لا أشبع من البحث والمعرفة حتى لا يموت عقلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد صبحى أنه بالرغم من الخبرات التى اكتسبها طوال حياته لكنه لا يشبع من المعرفة حتى لا يموت عقله. وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رغم الخبرات التى اكتسبتها فى حياتى.. لا أشبع من البحث والمعرفة حتى لا يموت عقلى".
وكان النجم محمد صبحى أحيا اليوم السبت، الذكرى الأولى لرحيل صديقه الفنان شوقى طنطاوى، وكتب عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "اليوم مر عام على رحيل شوقى طنطاوى.. تلميذى وصديقى ومساعدى ورفيق رحلتى الفنية على مدار 50 عاما.. ستظل مثلاً عظيماً أثرت فى حياتى وفنى.. أفتقدك كثيرا.. وليس أمامى سوى أن أدعو لك بالرحمة والمغفرة".
وكان محمد صبحى قد أكد أن الجمهور هو من يطلق عليه الألقاب المختلفة، لكنه كشف عن لقبه المفضل وهو لقب "بابا ونيس"، مشيرا إلى أن هذا اللقب جعله يشعر بأنه أثر فى حياة الناس.
وكتب صبحى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "جمهورى هو الذى يُلقبنى ولا يُفرض عليا ألقاب، ولكن لقبى المفضل هو بابا ونيس، لأنه يجعلنى أشعر أننى قد أثرت فى حياة الناس ولو بجزء بسيط".
كما استعاد ذكريات مرور 30 عاما على عرض مسرحية وجهة نظر، التى قدمها على المسرح عام 1990، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم عبلة كامل، الراحل شعبان حسين.
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