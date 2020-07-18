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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب من فانيسا براينت لابنتها ناتالى فى عيد ميلادها.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت فانيسا براينت، زوجة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "ناتالى" بمجموعة من الصور التي التقطتها معها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحظي بإعجاب الكثيرين.
وظهرت زوجة الراحل كوبي براينت في الصور التي نشرتها وهي تحتضن طفلتها في عدد من الصور، وكتب "انتى تجعليني فخورة جداً بكي، انا معجبة بقوتك ولطفك وذكائك وجمالك، احبك".
وعلى جانب آخر، كشفت نتائج التحقيقات فى قضية مصرع لاعب كرة السلة الأمريكى الشهير كوبى براينت عن تفاصيل جديدة بعد تحطم طائرته فى يناير الماضى، حيث أشار المحققون إلى أن قائد الطائرة التى كان كوبى براينت يستقلها، قد تعرض للتشويش على الأرجح بسبب الضباب الكثيف المنتشر فى المنطقة التى كان يحلّق فوقها، وتشير وثائق نشرها محققو السلامة فى إدارة الطيران الفيدرالى الأمريكية، أمس الأربعاء، إلى أن قائد مروحية براينت، أرا زوبايان، قد أعلم مراقبو الحركة الجوية، بأن المروحية تحاول الصعود للأعلى، بينما كانت المؤشرات لديهم تدل على انحدارها للأسفل، قبل وقت قصير من تحطمها.
وقال التقرير الأولى للمجلس الوطنى لسلامة النقل، إن زوبايان قد يكون "أساء تقدير أو فهم" الزوايا عندما كانت المروحية تطير للأسفل، ما أدى لاصطدامها بأحد المنحدرات، مشيرا إلى أنه "خلال الهبوط الأخير قال الطيارة ردا على مراقبى الحركة الجوية أنه كان يطير على ارتفاع 4 آلاف قدم"، وفقا شبكة "سكاى نيوز".
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