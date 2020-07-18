شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب من فانيسا براينت لابنتها ناتالى فى عيد ميلادها.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت فانيسا براينت، زوجة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "ناتالى" بمجموعة من الصور التي التقطتها معها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحظي بإعجاب الكثيرين.









وظهرت زوجة الراحل كوبي براينت في الصور التي نشرتها وهي تحتضن طفلتها في عدد من الصور، وكتب "انتى تجعليني فخورة جداً بكي، انا معجبة بقوتك ولطفك وذكائك وجمالك، احبك".

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