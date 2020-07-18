شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مجدى يكشف عن إحدى هواياته فى صورة جديدة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان الشاب أحمد مجدى لديه العديد من الهوايات، فبخلاف كونه ممثلا صاعدا وبدأ يحوز شهرة كبيرة إلا أنه يبدو أنه يحب ممارسة رياضة التجديف.

ونشر الفنان الشاب صورة له وهو يجدف فى إحدى المراكب فى مياه النيل، ويبدو عليه الحماسة، عبر إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "عدت للتجديف".



أحمد مجدى

ومن جهة أخرى انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، في أولى بطولاتها المطلقة، والذى ينطلق تصويره في شهر أغسطس المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للعمل، ويقدم مجدى دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث، بعد نجاحه في الدور الذى قدمه خلال شهر رمضان الماضي مع النجمة ياسمين صبري في مسلسلها "فرصة ثانية".

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