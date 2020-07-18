- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مجدى يكشف عن إحدى هواياته فى صورة جديدة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان الشاب أحمد مجدى لديه العديد من الهوايات، فبخلاف كونه ممثلا صاعدا وبدأ يحوز شهرة كبيرة إلا أنه يبدو أنه يحب ممارسة رياضة التجديف.
ونشر الفنان الشاب صورة له وهو يجدف فى إحدى المراكب فى مياه النيل، ويبدو عليه الحماسة، عبر إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "عدت للتجديف".
أحمد مجدى
ومن جهة أخرى انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، في أولى بطولاتها المطلقة، والذى ينطلق تصويره في شهر أغسطس المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للعمل، ويقدم مجدى دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث، بعد نجاحه في الدور الذى قدمه خلال شهر رمضان الماضي مع النجمة ياسمين صبري في مسلسلها "فرصة ثانية".
وينتمى مسلسل "لؤلؤ"، لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وبدأ فريق العمل الاستعدادات والتحضيرات المبدئية للعمل، بعدما سلمت المؤلفة زينب عزيز الحلقات الأولى من المسلسل، كما بدأ المخرج الشاب محمد عبد السلام فى معاينة أماكن التصوير، وتواصل شركة سينرجى المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من الفنان أحمد زاهر، وإدوارد.
ويأتى خوض مى عمر تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة فى الدراما منها "الفتوة"، و"ولد الغلابة" و"ريح المدام" و"عفاريت عدلى علام" و"الأسطورة" و"حالة عشق"، و"الطبال" و"كلام على ورق" و"حكاية حياة" وفى السينما قدمت فيلمى "تصبح على خير" و"آخر ديك فى مصر".
وكان آخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان أحمد مجدى يكشف عن إحدى هواياته فى صورة جديدة.. اعرف القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.