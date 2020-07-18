شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "حظر تجول" من بطولة الفنانة إلهام شاهين وإمينة خليل على شهر نوفمبر المقبل لطرحه فى دور العرض السينمائية وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وكان آخر أفلام إلهام شاهين، "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.