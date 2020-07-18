شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد بعد استخدامه كلمة "بنات شمال": كنت بهزر مع الناس وأرجو قبول اعتذارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان أمير عيد عن استخدامه كلمة "بنات شمال" التى استخدمها للرد على أسئلة منذ 6 أعوام عندما تم سؤاله على تطبيق assk عن وجهة نظره لحل مشكلة التحرش، قائلا: "كنت متعود دايما أهزر مع الناس فى ردودى، بس ده ميمنعش إنى ميصحش أكتب بنات شمال، وبناء عليه أرجو قبول اعتذارى".

وكتب عيد، عبر حسابه على تويتر: "مواقع كتير منزلة الخبر ده على إنه جديد وإن دى وجهة نظرى لحل مشكلة التحرش فى ظل الحراك الحالى تجاه المشكلة، أنا فعلا كتبت الكلام ده بس من 6 سنين على (أسك) كما هو واضح وكنت متعود دايما أهزر مع الناس فى ردودى، بس ده ميمنعش انى ميصحش أكتب بنات شمال، وبناء عليه أرجو قبول اعتذارى".





وتابع أمير: "فى نفس الوقت مش عاوز أكون منافق أو بدعى المثالية، الواحد كان بيستخدم فى حياته الحقيقية وسط الهزار والأصدقاء كلام كتير متخلف وأفكارى نفسها كان فى منها كتير مبحبوش، لكن اجتهدت ومازلت بجتهد إنى أكون إنسان أحسن وأدرك العيوب والمشاكل.. اللى هى كتير بالمناسبة".

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وكان الفنان أمير عيد، استعاد ذكريات بداياته مع فرقة "كايروكى"، مؤكدا أنها كانت أكثر فترة يغنى بها بحرية، لافتا إلى أنه قرر عمل حفل "أون لاين" من الأستوديو الخاص بهم اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، لاستعادة روح هذه الأيام.

وكتب كاريوكى تعليقا على الصورة "أنا وكايروكى كنا بنغنى فى بدايتنا بشكل أسبوعى فى أماكن وكافيهات صغيرة... كنا بنقعد نغنى بالساعات عشان نتبسط ونستمتع وكل مره كنا بنجرب نلعب الأغانى بشكل مختلف بالرغم من إن ممكن المكان كله يبقى فيه خمس أشخاص بس. مكانش فى حاجة نخاف منها أو عليها ولذلك كان همنا الأول نمتع نفسنا".

من ناحية أخرى طرح المطرب هانى عادل دويتو جديد بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقى من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماستر جورج يعقوب.