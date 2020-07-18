شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة رجاء الجداوى: نشكر قرينة الرئيس السيسى على اهتمامها بحالة الفقيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت أسرة الفنانة رجاء الجداوي عن شكرها الشديد لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوي بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، وتفضلوا بمواساتنا في مصابنا".



اسرة رجاء الجداوي

وفي وقت سابق، قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

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ونشرت أميرة وابنتها روضة، صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها الشخصى: وكتبت "أنَّا كانت بتحب ال Instagram قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى، أميرة وروضة".

وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات على الصورة، من قبل المشاهير، وكانت من أوائل الفنانين درة، التى كتبت: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنّة، هتفضل دايما فى قلبنا وعلى بالنا"، بينما كتبت النجمة إيمى سمير غانم "بحبكم"، كما حرصت النجمة التونسية هند صبرى على كتابة تعليق لتشجيع فكرة نشر صور النجمة الراحلة باستمرار وقالت "برافو روضة، هذه حركة ولفتة جميلة لأحياء ذكرتها، نفتقدها كثيراً".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.